Gonzalo Bernardos cree que enlas palabras de Yolanda Díaz - en las que asegura que es necesario un debate sobre los salarios de los empresarios - hay que tener en cuenta los tipos de empresarios.

El economista considera que existe una diferencia entre "el empresario que pone un dinero y corre un riesgo" y el directivo o miembro de un consejo de administración "porque vengo de una buena familia y he ido a muy buenas universidades y escuelas de negocio donde he hecho contactos, pero nunca se me ha ocurrido ninguna idea relevante".

Así, señala que en el segundo caso está en contra de que se ganen "3, 4 y hasta 9 millones de euros como se han ganado". Bernardos cree que "en los salarios, deberíamos hablar de mínimo y máximo y creo que nadie en este país se merece cobrar más de 500.000 euros".