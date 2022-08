Un concejal del Partido Popular habría participado en la fiesta ilegal que hace unos días congregó a decenas de embarcaciones en el Mar Menor, en una zona protegida, y que acabó convirtiéndose en una suerte de macrobotellón marítimo en torno a un concierto celebrado sin autorización.

Se trata del edil de La Unión Ginés Guzmán, batería de un grupo de música local y concejal del PP en el Ayuntamiento de dicho municipio murciano, que estaba presente en ese concierto tocando con el resto de su grupo, según recoge el diario local 'La Verdad'.

En declaraciones al citado medio, el edil 'popular' se ha excusado diciendo que era una reunión de amigos por un cumpleaños a la que se fueron sumando otros barcos. Asimismo, asegura que no hubo organización ni convocatoria para el evento y que no sabían que no estuviera permitido tocar al aire libre.

Sin embargo, según recuerda el citado diario, su banda ya ofreció un concierto parecido el año pasado en el mismo lugar, algo que también ha reprochado SOS Mar Menor: