Una mujer de 53 años ha fallecido hoy martes 2 de agosto tras una fuerteexplosión de gas en un edificio en el centro de Valladolid. Hay además 14 heridos -dos de ellos en estado grave- y vecinos del edificio que han perdido sus casas, al quedar el edificio totalmente destrozado.

Alba Pérez es una de las vecinas -justo la del piso de enfrente que explotó- que lo ha perdido absolutamente todo: "No hay paredes, no hay nada, lo he perdido todo", confiesa ante los micrófonos de laSexta en el mismo sitios donde ayer ocurrió todo.

Menos mal -confiesa- que no estaba en casa, si no la tragedia podría haber sido mucho mayor. "Doy gracias por no haber estado. Fue una amiga que vive cerca de mí, la que me llamó por teléfono diciéndome que mi edificio está ardiendo. Fui corriendo y fue entonces cuando me encontré con la tragedia", recuerda Alba.

Pero en ese momento, no le dejaron entrar, por todo el dispositivo de policía, bomberos y seguridad que había desplegado: "Vi desde la esquina de la calle cómo mi casa ardía en llamas. Mis recuerdos y mi vida entera ha desaparecido", lamenta Alba. De momento, el seguro les ha indicado que busquen un piso de alquiler y que ellos pagarán las cuotas hasta ver qué pasa realmente con el edificio.