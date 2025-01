Chema Crespo carga contra Albert Rivera por afirmar que las pensiones son una "estafa": "El sistema es so-li-da-rio"

Las declaraciones de Albert Rivera en el podcast del empresario José Elías, donde calificó el sistema de pensiones como un "componente de estafa piramidal" han generado debate. Rivera, exlíder de Ciudadanos, sostuvo que los trabajadores actuales financian las pensiones vigentes, pero afirmó que no existe garantía de que las futuras generaciones harán lo mismo: "No hay ninguna caja, ni ningún derecho adquirido, no hay ningún derecho reconocido en los tribunales".

Sus palabras han sido duramente criticadas, y Chema Crespo, colaborador de Más Vale Tarde, no dudó en cuestionar tanto las declaraciones de Rivera como su trayectoria política.

"Es una pérdida de tiempo opinar sobre las cosas que diga un visionario de estas características que vino a comerse el mundo y lo único que hizo fue consolidar a la derecha y luego salir por el alcantarillado", comentó Crespo. Y añadió: "Claro que sí, el sistema público de pensiones es so-li-da-rio. Los que hoy trabajamos pagamos las pensiones de nuestros mayores".