Iñaki López y Cristina Pardo se enfrentan a una nueva receta. En esta ocasión, Carlos Maldonado les propone elaborar pasta fresca a la carbonara. Los presentadores de Más Vale Tarde han tenido que hacer la receta desde cero, lo que incluye elaborar ellos mismos la pasta.

El chef supervisa todos los pasos que están siguiendo Iñaki y Cristina mientras amasan la mezcla para elaborar la pasta. El cocinero decide añadir un poco más de harina en la masa de Cristina para que quede perfecta. "Muy bien Cristina, esto tiene pinta", dice Maldonado.

"Hombre, muy bien Cristina... si se lo estás haciendo tú", le espeta Iñaki al cocinero. "No, si la estoy toqueteando solo", responde él. "No seas envidioso", añade la presentadora. "Soy de vuestro equipo, por favor... aunque sí es verdad que me tira más Cristina", confiesa el chef.