Más Vale Tarde 'Take Away' recuerda esta "cena de picoteo" que propone Pablo Ojeda a Cristina Pardo e Iñaki López, que aprovechan para solventar todas las dudas que tienen sobre el queso. "Vamos a hablar de mitos del queso", avanza el nutricionista, ya que "no todo lo que parece queso es queso". "El queso es leche, fermento láctico y sal. Apaga y vámonos", se muestra tajante, y añade que "para identificarlo hay que leer las etiquetas".

En cuanto al queso fresco, como la mozzarella o la burrata tienen un porcentaje graso de entre el "15 y el 25%". "Eso está bien", aclara a los presentadores, a quienes asegura que estos tipos de quesos "son los mejores para las dietas o para perder peso".

"¿Ese es el queso que más nos conviene a los que tenemos colesterol?", pregunta Iñaki López. "Eso es un mito", responde Pablo Ojeda, y aclara que "el 80% del colesterol que tenemos lo generamos nosotros mismos". Por lo que, "que un alimento tenga un porcentaje alto no significa que nos vaya a afectar de manera directa en la subida del colesterol", aunque recomienda tener "en cuenta el contexto general". "Si te tomas un par de cuñitas de un queso rico curado no vas a tener ningún tipo de problema", tranquiliza el nutricionista a Iñaki López.