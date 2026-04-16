Carmen Morodo, sobre la reacción de José María Sánchez de Vox en el Congreso: "Quienes tienen ahora el control son más radicales"

La periodista considera que la reacción del diputado ultra es "un comportamiento fascista". Santiago Abascal, por su parte, no ha dudado en defender al diputado de su partido.

Santiago Abascal ha respaldado la reacción del diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados, que se encaró con el vicepresdiente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El líder de Vox ha dicho que no se ha producido ningún tipo de violencia y que fue una "discusión airada". Además, afirma que es "un chiste" criticar el comportamiento del diputado.

"Me llama la atención que quien ha normalizado la violencia verbal en el Congreso de los Diputados y en otros, ahora se quejan", señala Iñaki López. Carmen Morodo, por su parte, considera que es "un comportamiento fascista".

"En las imágenes hay que ver también como se dirige la letrada", añade. La periodista indica que la historia de Abascal "es de luchar contra la violencia y hoy ha defendido a un violento". "Creo que esto se explica en que aquí hay un proceso de purga, de radicalización, de Vox que es estructural en la medida que quienes tienen ahora el control son más radicales que los que han sido purgados", reflexiona.

Tania Sánchez considera que es un "comportamiento de abusones". "Creo que hay muchas escenas a lo largo del parlamentarismo español en la que uno se calienta, recibe insultos, es tratado injustamente, y es la primera vez que eso se resuelve con que el diputado afectado por el conflicto no acatan las decisiones de la autoridad del Congreso", concluye.

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