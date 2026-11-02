Carlos III de Inglaterra se queda bajo la lluvia mientras Camilla consigue refugiarse durante su polémica visita al Caribe

El contexto Más allá de la tormenta, la visita ha estado marcada por las reclamaciones de disculpas y reparaciones por el pasado esclavista del Imperio británico.

La visita de Carlos III de Inglaterra y su mujer Camilla al Caribe ha estado marcada por las reclamaciones de disculpas y reparaciones por el pasado esclavista del Imperio británico. Pero también está dejando imágenes de lo más comentadas. Por ejemplo, este lunes el monarca quedó empapado por la lluvia, mientras Camilla abandonaba tras conseguir refugiarse bajo un paraguas. La escena llega en medio de una gira marcada también por las reclamaciones de disculpas y reparaciones por el pasado esclavista del Imperio británico.

El episodio tuvo lugar este domingo durante los actos conmemorativos del 45 aniversario de la independencia de Antigua y Barbuda. Carlos III y Camilla asistían a un desfile militar en el estadio Sir Vivian Richards cuando un fuerte aguacero tropical sorprendió a los asistentes en plena ceremonia. Las imágenes muestran al monarca de 77 años levantando los brazos y gesticulando mientras preguntaba repetidamente: "¿Dónde está mi paraguas?". Finalmente, uno de sus asistentes consiguió acercarle uno, aunque para entonces ya estaba completamente empapado.

Más allá del agua y el rey mojado, el periodista y analista político Pedro Rodríguez ha hablado en Más Vale Tarde sobre la "irrelevancia" de los reyes y estos tipos de visitas, haciendo referencia al contexto de su viaje al Caribe. "Hay un montón de reclamaciones de pedir perdón y de reparaciones inclusive", comenta, a lo que añade: "el peor enemigo de la monarquía (...) es la irrelevancia y, con este viaje, el rey Carlos está demostrando lo relevante que es la monarquía".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido