Cae una banda de aluniceros: se les atribuyen 27 golpes y el robo de más de un millón de euros en joyas

La banda llevaba a cabo un robo cada seis días. Estos se producían por toda España. Como explica Leo Álvarez, un hombre, que tenía un establecimiento de compra y venta de oro en Toledo, era el que compraba esas joyas robadas.

Una de las principales bandas de aluniceros de nuestro país ha caído recientemente. Como señala Iñaki López, era una banda muy profesional que contaba con coches de gran cilindrada, capuchas para ocultar su rostro. El presentador indica que se les atribuyen 27 golpes "y más de un millón de euros en joyas y relojes de alto valor que habían sustraído por toda España".

"Cuando cometes un robo cada seis días, aunque sea por toda España, acabas cometiendo errores", indica Leo Álvarez. El periodista explica que la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra "no son tontos y van detrás de esta banda y, al final, les acabaron pillando".

Álvarez afirma que esta banda "reúne todos los ingredientes": "Roban el coche, van tapados, van con guantes, son aluniceros profesionales, van a por joyas y, por supuesto, tienen un receptador". La persona que adquiría esos productos robados era un hombre que tenía un establecimiento de compra y venta de oro en un pueblo de Toledo.

La banda, además, "era muy trasversal", como expone Iñaki López ya que, entre los detenidos, hay personas entre los 20 y los 60 años.

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