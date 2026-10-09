Bernardos, sobre la multa a una empresa por rifar el coche de TheGrefg sin autorización: "Ole por el Ministerio de Consumo"

El economista aplaude la multa de 750.000 euros a la empresa que sorteó el coche de TheGrefg sin autorización y plantea si el youtuber debe asumir parte de la sanción si participó en la planificación de la rifa.

En Más Vale Tarde, el economista Gonzalo Bernardos ha analizado la multa de 750.000 euros impuesta a EBR Management, la empresa que sorteó el coche de lujo de TheGrefg, un youtuber residente en Andorra. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 considera que la compañía cometió una infracción administrativa "muy grave" de la Ley de Regulación del Juego al organizar la rifa sin la autorización necesaria.

"Por una sencilla razón: tiene que pedir una autorización administrativa y el Ministerio de Consumo, que tiene competencias en todo el territorio nacional, debe decidir si se la concede o no. Aquí hay un elemento de que se creen muy listos. EBR Management intenta decir: 'No, yo vendo fondos de pantalla digitales y regalo una participación en la rifa'. ¿Y qué dice el Ministerio de Consumo? 'No me cuentes milongas. Tú lo que has organizado es una rifa'. No has cumplido la ley y por eso te impongo una multa que supera claramente el beneficio que has obtenido. Y puedo decir: ¡olé por el Ministerio de Consumo!", ha defendido Bernardos.

El economista también ha puesto el foco en el posible papel de TheGrefg en la organización del sorteo. Si se demuestra que el creador de contenido participó en su planificación, sostiene, podría tener que asumir parte de la responsabilidad.

"Él dice que solo ha hecho publicidad. Primera sospecha: el coche es suyo. Entonces, es raro. Si tú solo participas en la publicidad, ¿cómo es que dices que estás poniendo en la rifa como premio un coche tuyo? Segundo, ¿de verdad una empresa que con la rifa va a ganar como mínimo 250.000 euros solo va a pagar al que hace la publicidad, que es quien provoca que la gente compre esos fondos de pantalla y ponga un euro, como publicitario? ¿O lleva una parte de los beneficios? ¿De verdad es una idea de EBR Management o es una idea conjunta con TheGrefg? No lo sabemos. Ahí el Ministerio de Consumo tiene que hacer las averiguaciones correspondientes y, si ha participado en la planificación, como mínimo una parte de la multa irá para TheGrefg", ha señalado.

Por último, Bernardos ha abordado el ahorro fiscal que puede suponer para algunos creadores de contenido residir en Andorra, donde el impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo del 10%.

"Una barbaridad. Una salvajada. Como mínimo, se ahorra el 40% de lo que gana. Vamos a hacer cuentas: si gana 1.400.000 euros, el ahorro puede ser muy importante, porque en Andorra el impuesto sobre la renta para quienes más ganan está en el 10%", ha afirmado.

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