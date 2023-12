El gasto en ocio (hostelería, hoteles y gran comercio) ha incrementado y se han hecho muy buenas ventas en el Black Friday y el puente de diciembre. Esto, ha señalado el economista Gonzalo Bernados en Más Vale Tarde, se debe a que la "pandemia ha cambiado los hábitos de las familias". Esto se une a que, según él, los jóvenes deciden "disfrutar el momento" al no poder "comprarse una casa".

"Hay unos grandes perjudicados que son los que venden bienes duraderos como electrodomésticos. Se ha reducido mucho la venta", ha explicado, en cambio, "todo lo que tiene que ver con ocio ha aumentado exponencialmente". Los restauradores y los que tienen establecimientos vacacionales "están que no se lo creen" porque "nunca han vivido nada igual".

"Esto no es un tema eventual. Esto va a continuar porque, sobre todo, los jóvenes, desde mi perspectiva con bastante razón, dicen ya que si ahorramos para comprar una casa, no llegamos" y tampoco pueden tener "una vida como la de los padres", "lo que hacen es disfrutar el momento". "Les tengo que dar la razón, aunque me gustaría que pudieran ahorrar para vivir mejor que sus padres", ha recomendado.