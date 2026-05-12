Benjamín Prado, sobre Ayuso y sus acusaciones al Gobierno: "Es su proceso habitual. Primero provoca y después se victimiza"

Isabel Díaz Ayuso culpa al Gobierno de haber puesto en riesgo su seguridad en México y Benjamín Prado le responde: "No sé si lo que quería era que el Gobierno le mandase los GEOs a la Riviera Maya".

Ya de regreso a Madrid tras su viaje oficial por México, Isabel Díaz Ayuso cargaba una vez más contra el Gobierno y aseguraba haberse sentido abandonada a su suerte. Además culpaba al ejecutivo mexicano por el boicot que habría sufrido.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se asegura que en ningún momento la presidenta de la Comunidad de Madrid trasladó ninguna preocupación sobre su seguridad y que rechazó el ofrecimiento de un equipo por parte del Gobierno mexicano a través de la embajada española, a la que se negó a dar los datos de su agenda.

"Estamos esperando que nos diga cuánto costó este viaje institucional, quién lo pagó y, sobre todo, quiénes fueron", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

Benjamín Prado, por su parte, señala que este es "el proceso habitual de Isabel Díaz Ayuso": "Primero provoca y después se victimiza", afirma el poeta, que asegura no saber si lo que quería la presidenta era "que el Gobierno le mandase los GEOs a la Riviera Maya donde ha estado pasando cuatro días en la playa tranquilamente".

"Es un foco de tensión permanente, de problemas permanente", sostiene Chema Crespo, que se muestra muy crítico con Ayuso: "Es una profunda ignorante de las relaciones internacionales, de las relaciones con Latinoamérica, de la cortesía institucional y de la cortesía entre países".

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