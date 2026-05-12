Cae una banda de ladrones de relojes de lujo que dejó un muerto: hay 34 personas detenidas

La banda, afincada en Barcelona, se desplazaba a las principales zonas turísticas del país para cometer sus robos. En estos, recurrían a la violencia extrema para poder llevarse los relojes que, después, vendían en el mercado negro.

Han detenido a una banda de 34 personas que se dedicaban al robo de relojes. Como cuenta Iñaki López, "lo tenían perfectamente organizado: uno vigilaba, captaba quién podía ser una víctima interesante, otros le seguían y le quitaban el reloj". En ocasiones, recurrían a la violencia extrema para conseguirlo.

Con la detención, se ha resuelto el robo de 41 relojes de lujo, cuyo precio podía alcanzar hasta los 100.000 euros. Solían escoger turistas como víctimas, a los cuales buscaban en los alrededores de las tiendas de lujo. Los robos se producían a plena luz del día y con testigos. El 'modus operandi' era sencillo: una vez seleccionaban a su víctima, se acercaban a ella y le arrancaban el reloj. Después huían con el botín.

La banda estaba afincada en Barcelona, pero se desplazaban a las principales zonas turísticas del país para llevar a cabo sus robos. Una de sus víctimas, en Ibiza, perdió la vida ya que, tras el forcejeo, se dio un golpe.

Leo Álvarez señala que todavía quedan tres personas que están identificadas, pero no han sido detenidas todavía. El periodista expone que la Policía Nacional ha creado un grupo específico para cazar a esta banda.

Una de las detenciones se produjo en Villalba, Madrid, tres días después de que recurrieran a un mataleón para poder sustraer un reloj en una zona de lujo de Madrid. En la casa de este individuo encontraron 8.400 euros, "porque eso es lo que le sacan al reloj, siempre lo van a vender en el mercado negro".

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