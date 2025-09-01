Ahora

Vuelta al cole

Beatriz de Vicente, feliz por volver a Más Vale Tarde: "Tanto tiempo callada casi me da algo"

Este lunes los presentadores de Más Vale Tarde vuelven al programa después de su vacaciones así como otros colaboradores habituales del espacio vespertino de laSexta.

Este lunes los presentadores de Más Vale Tarde vuelven al programa después de su vacaciones así como otros colaboradores habituales del espacio vespertino de laSexta.

Iñaki López y Cristina Pardo vuelven a Más Vale Tarde después de disfrutar de sus vacaciones de verano. "Viene, desde luego, una temporada muy animada en lo que se refiere a la política", adelanta Iñaki antes de presentar a los colaboradores del día.

Junto a los presentadores están María Llapart, que, como señala López, irónico, está "como loca por incorporarte en esta aciaga fecha". "Sí, estoy muy contenta", responde la periodista, entre risas, "espero que me dure la alegría". "Ay, estas falsas sonrisas que no les engañen", añade Iñaki, "si estamos aquí no es por iniciativa propia".

Junto a María están Pilar Velasco y Juan Fernádez-Miranda. El periodista señala que "el trabajo dignifica". "Y tú que, encima, te dedicas a zampar", añade, en referencia a López. "También te echaba de menos", responde Iñaki.

En la mesa de debate también está Marina Valdés, Ramoncín y Beatriz de Vicente. La abogada no puede esconder las ganas que tenía de volver al programa: "Tanto tiempo callada casi me da algo". "Mentira, yo he hablado con ella por 'WhatsApp' y no había manera de despedirse", responde Cristina.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez achaca la ola de incendios a "una política de prevención claramente insuficiente" y anuncia una agencia estatal de emergencias
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Gaza, una masacre a ojos del mundo: el Ejército israelí ya ha matado a más de 63.500 palestinos
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | El avión de Von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa
  4. Unos encapuchados asaltan a menores migrantes de un centro de Hortaleza tras la presunta agresión sexual de un joven a una niña de 14 años
  5. Un fuerte terremoto deja al menos 800 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán
  6. Los detenidos por el asesinato de Matilde en Indonesia: un trabajador y un extrabajador del hotel que le robaron 155 euros