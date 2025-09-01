Vuelta al cole
Beatriz de Vicente, feliz por volver a Más Vale Tarde: "Tanto tiempo callada casi me da algo"
Este lunes los presentadores de Más Vale Tarde vuelven al programa después de su vacaciones así como otros colaboradores habituales del espacio vespertino de laSexta.
Iñaki López y Cristina Pardo vuelven a Más Vale Tarde después de disfrutar de sus vacaciones de verano. "Viene, desde luego, una temporada muy animada en lo que se refiere a la política", adelanta Iñaki antes de presentar a los colaboradores del día.
Junto a los presentadores están María Llapart, que, como señala López, irónico, está "como loca por incorporarte en esta aciaga fecha". "Sí, estoy muy contenta", responde la periodista, entre risas, "espero que me dure la alegría". "Ay, estas falsas sonrisas que no les engañen", añade Iñaki, "si estamos aquí no es por iniciativa propia".
Junto a María están Pilar Velasco y Juan Fernádez-Miranda. El periodista señala que "el trabajo dignifica". "Y tú que, encima, te dedicas a zampar", añade, en referencia a López. "También te echaba de menos", responde Iñaki.
En la mesa de debate también está Marina Valdés, Ramoncín y Beatriz de Vicente. La abogada no puede esconder las ganas que tenía de volver al programa: "Tanto tiempo callada casi me da algo". "Mentira, yo he hablado con ella por 'WhatsApp' y no había manera de despedirse", responde Cristina.