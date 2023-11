En Más Vale Tarde, Beatriz de Vicente ha detallado cómo ha podido ocurrir el asesinato de una mujer y de su hijo en Carabanchel, un asunto que "se judicializó desde el primer momento". Lo que ocurrió al juez es que no tenía "sustento" para poner una orden de alejamiento.

Cuando llega el juicio, aparece lo que De Vicente considera "una de las grandes lacras de la violencia de género" y es que las víctimas "tienen ese amor y perdón" con su agresor.

"La Fiscalía actúa. La orden de alejamiento ni la recurre ni la pelea, la mantiene. Ella retira la acusación, no pide nada y dice no me acuerdo", explica. Esta situación, añade De Vicente, "desespera mucho en el ámbito penal", ya que "sabes que ha ocurrido" los hechos que se tratan.

En el juicio celebrado en diciembre de 2022, la mujer perdonaba a su agresor, acogiéndose a su derecho a no declarar. "Al decir no me acuerdo, el juez dice que no tiene pruebas. Son delitos clandestinos. Si la única prueba es el testigo...", añade la abogada.