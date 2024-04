Un perro de raza peligrosa ha atacado a una niña de dos años en un pueblo de Asturias. El animal habría saltado la valla de la casa en la que vive con su dueño, que tiene toda la documentación en regla, y la pequeña acabó hospitalizada.

Más Vale Tarde analiza este caso en el vídeo sobre estas líneas, donde Beatriz Vicente asegura que la responsabilidad del dueño del perro, a pesar de sentirse muy mal por el suceso y de que está colaborando en todo momento, "va a depender mucho de lo que hagan los padres de la menor". En este sentido señala que "si quieren exigir una responsabilidad penal", se enfrentaría a una pena "que va desde prisión a multa".

La abogada también señala las posibles secuelas estéticas y psicológicas que podría sufrir la pequeña y comparte su propia experiencia: "A mi me mordió un perro de pequeña y no puedo ver a ninguno, me descompongo, me dan pavor", afirma.