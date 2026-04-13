Beatriz de Vicente, sobre el conductor sin piernas que ha atropellado a cuatro ciclistas: "Tiene un cúmulo interesante de infracciones"

Un hombre de 73 años conducía un vehículo con un dispositivo instalado que le permitía manejar los pedales con dos bastones. Esta instalación, que es casera, no estaba homologada.

Un hombre de 73 años, sin piernas, ha atropellado a cuatro ciclistas en Orihuela, en Alicante. El hombre llevaba un coche trucado sin homologar que le permitía acelerar utilizando dos bastones. El hombre ha atropellado a los ciclistas al acceder a una rotonda a gran velocidad.

"Hay tres hospitalizados graves, con policontusiones, y podría llegar a ser acusado de homicidio imprudente", señala Iñaki López. Leo Álvarez indica que "es muy complicado cómo trucó el vehículo para poder meter su silla y conducir con dos bastones".

El periodista señala que el mecanismo del vehículo para poder conducir "es casero". Álvarez explica que los ciclistas heridos tienen 56, 59 y 62 años, "y uno de ellos está especialmente grave con ese traumatismo craneoencefálico".

Beatriz de Vicente señala que el conductor podría enfrentarse a cargos por lesiones imprudentes, huida del escenario, "que es un delito con hasta cuatro años de prisión". La abogada añade que "conducir un vehículo sin homologar es casi tanto como conducir sin carnet". "Tiene un cúmulo interesante de infracciones", concluye.

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