Un hombre se precipita de una grúa de seis metros tras incendiarse la canasta

La canasta se incendió por causas desconocidas lo que provocó que el trabajador se quedara suspendido a una gran altura. Finalmente, terminó precipitándose, sufriendo graves daños.

Un conductor Luisiana grababa unas angustiosas imágenes en las que se puede ver a un trabajador municipal del sector eléctrico intentando huir de una canasta elevadora en llamas.

Como se puede ver en las imágenes, el trabajador queda suspendido en el aire. "Trata desesperadamente de saltar porque, además, le debe estar cayendo bastante fuego de la canasta que se está quemando", señala Leo Álvarez.

El periodista indica que se desconoce por qué motivo prendió la canasta, aunque se cree que podría haber sido provocado por un fallo mecánico. El incidente no acaba de la mejor manera ya que termina precipitándose a una altura de seis metros.

El hombre, al caer, termina sobre el fuego. A pesar de ello, había otros trabajadores esperándole con extintores para evitar daños mayores. El trabajador, como indica, tiene varias contusiones, roturas y quemaduras por todo el cuerpo.

