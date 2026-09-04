Bea de Vicente explica por qué el espray de pimienta agotado en Ceuta es legal, en qué casos está permitido su uso e indica dónde comprarlo

La abogada ha señalado que "no se puede usar para patear y golpear a alguien que está en una situación de vulnerabilidad, porque entonces el que comete el delito es el que ha usado el espray".

Bea de Vicente ha dado en Más Vale Tarde las claves sobre el espray de pimienta agotado en Ceuta, destacando que se trata de un "espray concreto que es legal". "Durante un tiempo estuvo prohibido y hay un tipo de esprays que tienen productos químicos y siguen prohibidos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "antiguamente, los que se traían de Inglaterra tenían gases que eran tóxicos y podían generar serios daños a la salud".

En el caso de los agotados, "se consideran armas, están regulados en el reglamento de armas" y "se venden en tiendas, en armerías", tal y como ha indicado De Vicente, quien ha explicado que "las armerías son tiendas que están fiscalizadas". "Igual que hay lugares donde se venden precursores con los que se hacen drogas, como por ejemplo el amoniaco, y queda registrado, en las armerías ocurre lo mismo. Todos los elementos que se venden en una armería quedan registrados y, por tanto, hay que presentar el DNI y ser mayor de edad y todos los que compran un arma en una armería van a quedar en un registro a disposición de la Policía cuando quiera saber quién ha comprado determinadas armas", ha afirmado.

En este sentido, De Vicente ha aclarado que "se permite su uso solo para defensa, no para ataque, ni de forma lúdica, ni para jugar con él y por supuesto, solo para mayores de edad". Y en el caso de que se haga uso de uno que no está homologado, la abogada ha advertido de que quien lo haga "tendrá un problema", ya que si provoca daños en los ojos de un atacante, "es un un delito de lesiones por el uso de un arma prohibida".

"Es importantísimo que utilicemos productos homologados, ya que, de lo contrario, estamos usando un arma prohibida y eso nos puede convertir al final de víctimas en victimarios", ha insistido Bea de Vicente, quien ha apuntado que el espray agotado en Ceuta "produce picazón en los ojos e insuficiencia respiratoria momentánea". "Lo que generas es pérdida de visión instantánea, picor, los ojos lloran y el sujeto tiene una cierta insuficiencia respiratoria que le paraliza esa actuación y a ti lo que te permite es un margen para huir, no para atacar", ha informado.

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