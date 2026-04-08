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Pago de impuestos

Bea de Vicente explica qué es el concepto de "centro de interés económico" y cómo afecta a los influencers que se van a Andorra para pagar menos impuestos

Este concepto se refiere a que aquellas personas que vivan fuera de España pero generen ingresos aquí deben tributar en España, una realidad en la que Hacienda está poniendo mucho el foco.

bea de vicente MVT
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En los últimos años, varios grandes influencers y streamers españoles han decidido mudarse a Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos. Sin embargo, esa estrategia no siempre puede librarles de tributar en España, algo que ha generado una importante polémica en redes sociales.

Es el caso de Willyrex y Vegetta777, a quienes Hacienda reclama casi tres millones de euros por los años fiscales de 2016 y 2017, a pesar de que ellos alegan que ya residían en Andorra.

A este respecto, la abogada Beatriz de Vicente ha explicado en Más Vale Tarde el concepto clave que puede defender Hacienda para exigirles el pago de ese dinero: el centro de interés económico.

Según ha contado De Vicente, "tú puedes estar viviendo fuera, pero si tu centro de interés es España, tienes que tributar en España". Ha apuntado que no es un delito marcharse de España por razones fiscales, sin embargo, "Hacienda puede decirte: '¿Tú con qué ganas el dinero? ¿A través de YouTube? ¿Y tus millones de seguidores están en España? Pues te han pillado con el centro de interés económico porque tu trabajo procede de España".

También ha explicado qué son los "nómadas digitales", "sujetos que a través de las redes tienen su modus vivendi en España aunque vivan fuera". En este sentido, ha esgrimido que esas personas deben tributar en España, "igual que el que vive fuera, pero recibe rentas de un piso que tiene en Madrid o Benidorm".

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