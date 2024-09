El arzobispado de Burgos ha pedido el desahucio de las monjas clarisas atrincheradas en el convento de Belorado tras su cisma con la Iglesia. Iñaki López pregunta a Beatriz de Vicente en el vídeo sobre estas líneas sobre la situación al ser necesario para el desahucio un informe de vulnerabilidad de las religiosas, que no han abierto la puerta a los trabajadores sociales, por lo que han concluido que no sufren vulnerabilidad alguna.

"La historia es compleja", admite la abogada, que señala la posibilidad de que las cinco monjas dependientes "igual no pueden ni abrir la puerta". En este sentido, Beatriz se pregunta si dentro del convento hay monjas cismáticas y no cismáticas, por lo que habría algunas "que podrían ser legalmente desahuciadas y otras que no".

"Si no permites entrar a los servicios sociales y tu firma aparece en todos los documentos que has suscrito para pedir la excomunión, las monjas en principio iban todas a una", le responde Cristina Pardo. La abogada, sin embargo, afirma que querría saber algo más sobre la situación de las religiosas dependientes: "¿Hay alguna monja raptada? Porque yo no lo tengo nada claro".

"Al final vamos a ver un desalojo policial", comenta Beatriz, para la que "va a ser como apocalíptico, la Policía arrastrando a una monja". "Es una fantasía berlanguiana tremenda", apunta por su parte Loreto Ochando.