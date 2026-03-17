Bea de Vicente, sobre las declaraciones del exDAO: "Se puede ser celosa, ambiciosa y hacer una denuncia falsa, pero si lo dices, lo tienes que demostrar"

La abogada ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional a la mujer que le ha denunciado por agresión sexual.

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado que la mujer que le ha denunciado por agresión sexual lo ha hecho porque no ha podido cumplir sus "pretensiones profesionales y personales" en una declaración ante los medios en la que ha cargado contra ella.

En Más Vale Tarde, Bea de Vicente ha aseverado que esta declaración no es "indiciaria", sino una "línea de defensa". "Lo que sí es cierto es que siempre recomendamos al que se defiende, salvando que si hable con todas las partes pueda meter la pata, que responda a todos. El hombre inocente no tiene nada que ocultar o temer. Lo que pasa es que cuando no te fías mucho, el consejo del abogado es 'contéstame solo a mí o al fiscal' y no a la acusación particular", ha añadido.

La abogada ha reconocido que estas declaraciones "bonitas no quedan" y ha recalcado la necesidad de que el exDAO pruebe lo que ha dicho: "Se puede ser celosa, ambiciosa y hacer una denuncia falsa, pero si lo dices, lo tienes que demostrar. El que acusa demuestra y esta señora acusa y está intentando demostrar".

"Si usted acusa a su vez a aquel que le está incriminando de una denuncia falsa, tienes que aportar algo para demostrarlo", ha concluido.

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