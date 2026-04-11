¿Que pasó la noche de la desaparición de Esther López? Equipo de Investigación muestra el mensaje que cambió sus planes

Esther López se encontraba en la casa de unos amigos de Traspinedo la noche de su desaparición. Celebraban la victoria de su equipo, el Real Madrid, y tenía previsto volver a su casa después, pero recibió un mensaje que hizo que cambiara sus planes.

La noche de su desaparición, Esther López quedó con unos amigos para ver un partido de fútbol en un pub de Traspinedo, tal y como recordó Equipo de Investigación en un programa emitido en 2022. Seguidamente se fueron a la casa de uno de estos amigos para celebrar la victoria del Real Madrid. Es ahí cuando la joven recibió un mensaje que cambió sus planes y que puedes escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Carolo,vecino de Traspinedo y amigo de Esther, le escribió preguntándole si conocía a alguien que pudiera proporcionarle "un pollo -cocaína-", a lo que ella respondió con una negativa. "Yo ya me voy a ir para casa", agregó Esther, aunque unos minutos después le preguntó qué iba a hacer él.

A partir de ahí sus planes cambiaron, ya que en lugar de volver a su casa, como inicialmente manifestó, acudió al bar donde Carolo se encontraba con Óscar, el principal sospechoso. Los tres permanecieron en el local hasta las 2:20 horas de la madrugada. De hecho, fueron los últimos en abandonar el lugar. Poco después, el rastro de Esther se perdería.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.