Con el objetivo de fomentar la participación en las elecciones generales del 23 de julio, un bar de Sevilla ha anunciado que todos aquellos que demuestren con un selfi que han votado tendrán una cerveza gratis.

Más Vale Tarde ha podido conversar con el hostelero responsable de esta iniciativa, que afirma que "como yo voy a venir a votar en persona y es un día complicado para blancos, azules, rojos y verdes, invito en mi casa a quien venga como yo". El día de las elecciones apunta que su bar estaría cerrado, pero que ante la repercusión que ha alcanzado lo que en un principio era una "broma mía personal", abrirá las puertas a "todo el mundo".

"Le he dicho a Cruzcampo 'envíame, que esto se me ha ido de las manos' y me ha dicho que sin problema", comenta con humor el dueño del bar.