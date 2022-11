El 'perreo' de la cantante Anitta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la gala de Los40 Music Awards, ha sido uno de los eventos más virales de la semana. La cantante se acercó sin temor a la presidenta, a la que dedicó un sensual baile que llegó a sonrojarla.

Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que el 'perreo' no es lo suyo. "Yo no hice perreo de nada. Yo no hago eso. Yo creo que dijo a la que bajo le hago esta gracia. Me sentí como Paco Martínez Soria en la Gran Vía, que no sabía donde mirar", ha bromeado. Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia.