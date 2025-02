Así reacciona Iñaki López al probar el mejor queso azul del mundo: "Está cojonudo y no has traído pan"

En 'Un país para viajárselo', Luis Calero ha visitado el Pirineo oscense para descubrir un queso azul "muy particular" de la mano del maestro quesero Arriel Domínguez, de la quesería O Xortical.

Luis Calero ha viajado hasta Canfranc, en el pirineo oscense, para conocer un poco más su gastronomía. El reportero charla con Arriel Domínguez, de la quesería O Xortical, con el que ha descubierto un queso azul que ha conseguido ganar el premio al mejor queso azul del mundo.

El maestro quesero explica que este queso "es particular". "Es muy aromático pero no es muy bestia, es una buena entrada para la gente que piensa que no le gusta el queso azul", indica Arriel, "con este queso les vamos a convencer de que, en realidad, sí que les gusta.

Calero ha llevado una porción de este delicioso producto para que Iñaki López y Cristina Pardo también puedan degustarlo. "Se nos ha hecho el reportaje larguísimo con el queso aquí", afirma la presentadora. "Una cosa que hemos notado es que no huele mucho a queso azul", desvela Iñaki, "no tiene un olor muy profundo". "Eso demuestra como va a saber", explica Luis.

"Está cojonudo y no has traído pan", se lamenta el presentador de Más Vale Tarde. López manda, además, un mensaje directo al maestro quesero: "Muy bien, Arriel, vas por buen camino". Pardo nota que el queso es parecido al gorgonzola ya que es "un queso azul más suave". "Es un punto intermedio", indica Calero.