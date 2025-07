El abogado de Francisco Arcuri explica cómo ha sido la entrega del menor: "Ha sido ágil desde que el elemento disruptor ha desaparecido del entorno"

El abogado de Francisco Arcuri, Enrique Zambrano, ha explicado a laSexta cómo ha sido la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su progenitor, después de que fuera aplazada tras negarse el niño a ir con su padre.

"Ha sido bastante ágil una vez que el elemento disruptor ha desaparecido del entorno", ha comentado el abogado de Arcuri en un audio que ha enviado a laSexta. "Lo único que puedo decir es que estamos muy satisfechos porque el niño se iba muy muy contento y muy cansado también, pero iba contento con un ambiente muy relajado", ha añadido.

La entrega se ha producido este viernes después de que el pasado martes el hijo menor se negara a irse con su padre, quien tiene su custodia. "No me quiero ir, me va a matar", dijo el menor el martes. De esta manera, la jueza aplazó la entrega del menor a este viernes.

Además, la jueza quiso proteger al menor y evitar la escena del pasado martes donde hubo muchísima expectación mediática. Por ello, quería que la entrega de este viernes se produjera en la intimidad, sin cámaras y en un lugar desconocido, aunque no se ha podido evitar la presencia de medios de comunicación en la zona.

Así ha sido la entrega

Poco después de las 9:00 horas Juana, imputada por sustracción de menores, llegaba a los Juzgados en un coche privado y en compañía de su abogado, Juan de Dios Ramírez, llevando a cabo un segundo intento de intercambio después de que el pasado martes la tensión y el revuelo lo hicieran imposible, obligando a aplazarlo.

Una media hora después ha aparecido Arcuri, que tiene pendiente un juicio por malos tratos a sus hijos, también en un coche privado y con su letrado, Enrique Zambrano. Ambos han accedido directamente al garaje para hacer posible la petición de la juez en la que destacaba que era fundamental evitar la sobreexposición por el bien del menor y su privacidad e intimidad. Asimismo, la magistrada indicó que el niño debería ir con su documentación y una maleta con sus objetos personales y citó a la expareja con treinta minutos de diferencia.

Rivas ha abandonado el lugar, de la misma manera y junto a su letrado, poco después de las 11:00 horas. Por su parte, Arcuri habría salido junto a su hijo y su abogado una hora después escoltado por un furgón de la Policía Nacional a gran velocidad y en sentido contrario a la circulación. Ambos viajarían a Italia este mismo viernes.