Así se hace la maniobra de Heimlich: descubre el paso a paso para lactantes, niños y adultos

José Felpeto, técnico de Emergencias de Summa 112 y Mónica Coll, jefa de Guardia de Summa 112 cuentan en Más Vale Tarde cómo se debe realizar esta técnica de primeros auxilios.

Hace unos días, Más Vale Tarde se hacía eco de un suceso ocurrido en Pontevedra cuando una mujer de 86 años se atragantó mientras merendaba churros con su hija. Cinco policías que se encontraban en la misma cafetería lograron salvarla haciéndole la maniobra de Heimlich. Para conocer cómo se realiza esta técnica de primeros auxilios, el programa cuenta con José Felpeto, técnico de Emergencias de Summa 112 y Mónica Coll, jefa de Guardia de Summa 112.

Primero muestran cómo debería llevarse a cabo esta maniobra con un lactante menor de un año. Primero, se debe colocar al bebé sobre el antebrazo, boca abajo, e intentar hacer una apertura de la vía aérea para facilitar la salida del objeto con el que se han atragantado, pero, como indica Mónica, nunca meter la mano.

Después, se deben realizar cinco compresiones interescapulares. Estos golpes se llevan a cabo, sin miedo, con el talón de la mano. El golpe debe ser progresivo como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. Después, se daría la vuelta al lactante y se le realizarían cinco compresiones bimanuales. El proceso se debería repetir tres veces.

"Si vemos que el bebé pierde el conocimiento o ha dejado de respirar, comenzaríamos con maniobras de RCP", añade Mónica. José indica que, si el lactante empieza a toser, "lo ideal es ponerle en posición lateral de seguridad contra tus propios brazos, observando que respire".

Para niños mayores de un año, y hasta que alcancen unos 45 kilos, primero se les debe animar a toser. Si la tos es ineficaz, se deben dar esos cinco golpes entre las escápulas, para, seguidamente, hacer cinco presiones debajo del esternón, "lo que llamamos la boca del estómago". Para realizarlas, como se ve en las imágenes, se debe poner un puño en contacto con el cuerpo y envolverlo con la otra mano. Estas se deben llevar a cabo hacia dentro y hacia arriba.

En un adulto, al igual que con el niño, se le debe animar a toser. Si con esto no se consigue expulsar el objeto, entonces se deberían realizar los cinco golpes entre las escápulas y, después, las presiones bajo el esternón.

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