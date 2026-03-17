Así es el 'Grapper Police Bumper', el nuevo invento con el que las persecuciones policiales se acaban "en cinco segunditos"

Más Vale Tarde analiza el nuevo invento llegado de Estados Unidos para detener a los delincuentes que huyen en sus coches. Se trata del 'Grapper Police Bumper', una especie de 'lazo' que 'caza' los automóviles al más puro estilo 'cowboy'.

Las persecuciones entre los coches de la policía y los de los delincuentes, así como las carreras ilegales, podrían tener sus días contados.

La culpa la tiene el 'Grappler Police Bumper', un invento norteamericano "de nombre poco comercial" para Iñaki López, pero de eficacia comprobada.

Así lo demuestra el vídeo sobre estas líneas, donde se puede ver este aparato en acción. Se trata de un dispositivo situado en la parte frontal del vehículo policial con una especie de red de nylon.

Cuando entra en contacto con la rueda del automóvil que persigue se enreda y provoca que frene inmediatamente. "¿Os acordáis de cómo pillan las reses los vaqueros? Pues exactamente igual, pero con coches", explica Leo Álvarez.

Iñaki, por su parte, señala que algo así "te destroza el eje trasero". Lo que está claro, es que con este nuevo invento, "en cuestión de cinco segunditos se acabó la persecución", apunta Leo.

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