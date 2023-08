José Luis Perales ha sido el último famoso en tener que desmentir su propio fallecimiento, pero no el primero. Al presentador Jordi Cruz le han 'matado' hasta dos veces en las redes sociales, tal y como recuerda, vivo y coleando, en Más Vale Tarde. Pero, ¿vómo se enteró de su propio supuesto fallecimiento?

El presentador recuerda que el bulo de su muerte se difundió por primera vez hace años, en los inicios de Twitter, y le pilló "en una casa de montaña" donde "no había nada de cobertura": fue al volver cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. "Me habían 'matado' y tenía una cantidad de mensajes...", recuerda. "Lo vi como un día después", detalla Cruz, que reconoce que "fue un momento bastante creepy, porque lees mensajes de gente que realmente piensa que tú has fallecido".

Entre esos mensajes, cuenta, había "mucho cariño" pero también algunos "muy graciosos", que aún recuerda, como uno que aseguraba: "Lo van a embalsamar con mejunje Art Attack". Finalmente, él mismo puso un tuit aclarando que estaba vivo, pero esto no impidió que la historia se repitiera años después. "Luego me 'mataron' otra vez, años después, y a día de hoy sigo recibiendo menajes de '¡Ostras, pero si estás vivo! Yo pensaba que estabas muerto'", afirma. "Hay gente que sigue pensando que fallecí", insiste.

