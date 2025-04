Así contó Antonio Banderas cómo conoció a Donald Trump: "La gente me decía que no le hiciera mucho caso"

El actor recuerda en 'El Hormiguero' cómo conoció al que hoy es presidente de los EEUU y qué le decían las personas que se lo presentaron. Aún era solo un empresario, todavía no había dado el salto a la política.

El actor Antonio Banderas visitaba este lunes 'El Hormiguero' y contaba cómo conoció a Donald Trump y cómo le decían quienes se lo presentaban que tenía que tratarle. Banderas ha vivido y trabajado muchos años en EEUU y conoció al actual presidente de los EEUU cuando era solo un empresario, es decir, aún no había dado el salto a la política.

"Siempre me decía lo mismo: 'Mi mujer tiene el mismo nombre que la tuya pero en español: Melania'", relataba Banderas entre risas, admitiendo que cuando lo conoció no era aún un político. "Yo le había visto en un programa que tenía entonces en la televisión", añade el actor.

Además, confesó lo que le decían las personas sobre él en ese entonces: "Quienes me lo presentaban me decían: 'No le hagas mucho caso'". A lo que Pablo Motos respondió: "Todo el mundo subestimó a Donald Trump, y fíjate, dónde estamos". "Fíjate cómo están las bolsas", apostillaba Banderas, refiriéndose al caos comercial y mundial que está generando el presidente de EE. UU. con sus aranceles.