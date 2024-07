Hoy Marina Valdés y María Lamela se estrenan en la sección de Pablo Ojeda, que explica que esta mañana se ha levantado "con un whatsapp de la directora" diciéndole que tenía que cambiar los platos que tenía previsto.

Marina desvela en el vídeo sobre estas líneas que el motivo de este cambio de última hora se debía a que el nutricionista iba a proponer varias ensaladas de legumbres, para concienciar de que también se pueden comer en verano, cuando ella es "alérgica a las lentejas". "La directora se pensó que me iba a dar aquí un shock anafiláctico", comenta la presentadora.

"No te quedes a medias", le responde Ojeda, que le recuerda que también es alérgica a la mostaza. "Producción me ha dicho 'pásanos un listado de todas tus alergias, porque va a haber que cambiar muchas cosas'", revela Marina, que confiesa que "querían ponerlas en un rótulo y le he dicho a la directora que no caben".