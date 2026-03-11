Ahora

Ainhoa Martínez, sobre las amenazas de EEUU: "Al Gobierno le viene de perlas para afianzar el 'No a la guerra' y a Sánchez como némesis de Trump"

Para la periodista Ainhoa Martínez, "cada vez que Donald Trump sale y habla, en Moncloa, suena una alarma", por lo que cree que la actitud del presidente contra España ayuda a "afianzar la imagen de Sánchez como némesis de Trump".

Las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que decía que la guerra en Oriente Medio estaba casi terminando, pero que a la vez quedaba mucho por hacer en Irán, han despertado debate. Sobre todo, porque hay quien considera que las continuas amenazas y contradicciones que lanza el presidente de Estados Unidos ya no tienen tanto valor. Se repite o desdice.

Por ello, en Más Vale Tarde, este miércoles nos hemos preguntado si corremos el riesgo de minusvalorar las palabras de Trump solo por el hecho de que sean repetitivas.

Para la periodista Ainhoa Martínez, con Trump y sus amenazas puede pasar como "con Pedro y el lobo". Dice demasiadas veces que viene, pero no. Por ello, Martínez aboga por "esperar a ver en qué se concretan".

Porque hay que recordar que, desde el punto de vista económico, "España tiene el paraguas de la Unión Europea", una cúpula de protección contra posibles sanciones de EEUU o aranceles.

Y, desde el punto de vista político, para la periodista, la actitud de Trump "le viene de perlas al Gobierno de Pedro Sánchez para afianzar el tema del "no a la guerra". Pero también "para afianzar" la imagen de Sánchez como "némesis de Donald Trump". Una imagen "que él se ha ocupado de cultivar".

"Cada vez que Donald Trump sale y habla en Moncloa, suena una alarma", sentencia.

