Ainhoa Martínez: "No pasaría nada porque el PP se pusiera detrás del Gobierno ante un ataque de EEUU"

La periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez, sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba tiempo intentando apropiarse del lema del "no a la guerra", pero no había logrado que ese discurso calara. "Lo intentó con Gaza tras el verano, incluso con el boicot a la final de la Vuelta Ciclista a España, pero aquello no terminó de fraguar. Ahora Donald Trump le ha brindado la oportunidad", explica en Al Rojo Vivo.

Con esas cuatro palabras —"no a la guerra"— Sánchez ha querido fijar la posición de España ante la escalada de tensión en Oriente Próximo, reclamando a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen los ataques "antes de que sea demasiado tarde".

Martínez interpreta este movimiento también en clave política interna. Según señala, el presidente lleva tiempo "cultivando el enfrentamiento con Donald Trump desde el debate sobre el 5% de gasto en defensa", y el actual contexto podría servir para movilizar a parte de un electorado progresista que habitualmente se abstiene.

"En La Moncloa creen que esta coyuntura puede ayudar a activar a votantes que normalmente se quedan en casa y, además, deja al Partido Popular en una posición incómoda", afirma. A su juicio, los populares aún no han definido una postura clara ante la crisis internacional y, en esta ocasión, "no pasaría nada porque el PP se pusiera detrás del Gobierno ante un ataque de Estados Unidos".

La periodista concluye que en el Ejecutivo confían en que esta estrategia tenga un impacto electoral. "El 15 de marzo hay elecciones en Castilla y León. Veremos si realmente funciona o si, como ocurre a veces con este tipo de planteamientos, queda bien en el papel y en los análisis políticos, pero no termina teniendo un efecto real en la ciudadanía".

