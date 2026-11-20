La sindicalista Afra Blanco analiza el movimiento de pies de Feijóo en la fotografía del cara a cara junto a Sánchez. Explica que este suceso ha pasado a más políticos que se fotografían al lado del presidente, y que, por tanto, se debe a la altura: "No creo que fueran nervios".

Iñaki López pone a debate el balanceo de Núñez Feijóo en la foto inicial del cara a cara. "Nosotros creíamos que eran movimientos en las piernas producto de los nervios", indica el presentador.

Afra Blanco, sin embargo, no cree que sea esta la causa. La sindicalista explica su teoría: "Ya ha habido varias pilladas a diferentes políticos que se hacen fotografías al lado de Pedro Sánchez poniéndose un poquitín de puntillas". Por esa diferencia de estatura se podría creer que esta sea la razón del movimiento de pies de Feijóo.

Afra añade que este suceso también ocurre con Blanco, que al igual que Sánchez, "es una persona alta". Incluso, apunta, que sucede en las fotografías de grupo: "Por lo tanto, no creo que fueran nervios".

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