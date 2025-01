El abogado de la denunciante de Nacho Cano, sobre sus ataques a Sánchez: "Es una idea paranoica"

El abogado de Lesly, la denunciante de Nacho Cano, Alfredo Arrién, ha comentado en Más Vale Tarde que los ataques del productor musical al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son una "idea paranoica".

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Así, a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", ha añadido el productor del musical 'Malinche' a su salida del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid este lunes 13 de enero.

El abogado ha asegurado que no considera que Nacho Cano "esté siendo un problema para Pedro Sánchez". "Creo que es una idea paranoica de conspiración. No veo esa necesidad. El sistema judicial español es magnífico y la policía española es magnífica. No creo que ninguna de esas dos instituciones puedan sucumbir a los poderes del Ejecutivo", ha añadido.

Así, el abogado de Lesly, quien ha estado este lunes en la declaración de Cano, ha comentado que el productor musical "ha intentado explicar que él es director creativo de Malinche y que no conocía los detalles de la contratación de los becarios".

Además, ha dicho que Cano se ha acogido a su derecho y no ha respondido a ninguna de sus preguntas. Pese a que ha reconocido que ha sido más respetuoso que a su salida del juzgado, ha contado que en sus últimas palabras, Cano ha dicho que "depurará responsabilidades contra todas las personas que están realizando ese complot contra él".