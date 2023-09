Tamara Falcóha visitado esta semana el programa de Joaquín, 'El Novato', y ha hablado sin tapujos sobre su madre, Isabel Preysler, y de su perfeccionismo con el que a veces se siente sobrepasada. "La persona con la que es más dura es con ella misma", reconocía durante su entrevista, en la que explicaba que ha tenido que "desarrollar bastante su personalidad" para que el perfeccionismo de su madre no le afectase. "Es algo que me he trabajado bastante", explicaba.

Y, es que, conseguir el "ok" de Isabel Preysler "es complicado", aunque su criterio es importante para Tamara Falcó, que respeta mucho su opinión porque "tiene una cabeza privilegiada" y "es muy culta".

Aunque reconocía que "es imposible hacerla caso siempre" porque "sería una esclava" de su madre: "Siempre está perfecta, impoluta. Pero hay un punto del perfeccionismo que no es bueno, porque todo puede ser más perfecto".