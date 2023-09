Tamara Falcó ha charlado con el exfutbolista Joaquín en el programa 'El novato', donde ha hablado de cómo ha perdonado a Íñigo Onieva tras su infidelidad: "El perdón es un don que viene de dios, porque al principio no te sale perdonar". "Pero después, cuando quieres a alguien, te sale perdonar", ha afirmado la marquesa de Griñón.

Por otro lado, también ha confesado al exfutbolista por qué no lleva el anillo que le regaló su actual marido: "El otro día se me cayó y me he puesto este mientras tanto. No sé dónde está". Unas palabras que dejan alucinada a Tatiana Arús, que afirma que "el anillo vale una pasta": "Hay unas cuantas cosas que dice que están gafadas, como el camión de los zapatos de la boda, que se incendió".