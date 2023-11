Miguel González, periodista experto en extrema derecha, ha respondido en Más Vale Sábado a los jóvenes que corean cánticos fascistas en las protestas frente a Ferraz: "Es evidente que la juventud que hemos visto en estas manifestaciones no ha vivido el franquismo ni nada parecido; cuando hablan de que esto es una dictadura o un golpe de Estado, no saben lo que es un golpe de Estado o una dictadura afortunadamente, porque han vivido siempre en libertad", ha manifestado González.

Además, el periodista ha hablado sobre los "grupos de extrema derecha violentos que provocan incidentes al término de las manifestaciones". "Estos grupos han existido siempre, pero ahora se sienten arropados. No me preocupa que haya 20 o 30 de estas personas, sino que hay cientos o miles de personas alrededor jaleándoles", ha reconocido Miguel González, a lo que ha añadido que le preocupa "también el nivel de odio" que ha visto en las manifestaciones.

"He visto a miles de personas gritando 'Sánchez a prisión' o 'Sánchez muérete'. Una cosa es que te manifiestes en contra de Sánchez, pero me resulta difícil entender de dónde sale este odio", ha subrayado González, quien también ha respondido a aquellos que critican que haya un gran despliegue policial en estas protestas: "Si no hay servicio de orden, puede haber una tragedia; yo he visto masas de gente apretadas contra vallas sin poder caminar, y en un momento dado, se lanza un petardo que puede provocar una tragedia. ¿Y quién se hace responsable de eso?".