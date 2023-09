Después de que se haya anunciado que el rey Juan Carlos I visitará España el próximo 31 de octubre con motivo del acto en el que Leonor jurará la constitución,Pilar Eyre siembra la duda en Más Vale Sábado sobre si la familia real "ha estado junta más veces", aparte de las visitas oficiales que el emérito ha hecho a nuestro país.

De hecho, informa de que cuando fue a entrevistarse con su hijo a Zarzuela "nos contaron cosas que no son verdad", como que "había estado en amor y compañía con Sofía". Sin embargo, "luego nos enteramos de que Sofía tenía Covid". Un hecho que extraña a Pilar Eyre: "Había vuelto de un viaje de EE.UU. el día anterior es muy raro que la dejen volar teniendo Covid". Lo que sí está claro es que "no estuvo, no se vieron".

"Mis fuentes siempre me dicen que sabemos la puntita del iceberg" y deja caer que sus contactos le advierten de que se sorprendería si "supiera toda la verdad".