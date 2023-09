El equipo de Más Vale Sábado se ha adentrado en los museos de Rocío Jurado y Lola Flores, que son "una maravilla" según Boris Izaguirre, que ha preguntado a sus compañeros de programa: "¿Qué recuerdos os trae?". "A las dos las conocí, las admiré y las echo en falta todos los días. Quedan pocas como ellas", ha asegurado Pilar Eyre.

"¿Crees que eran grandes feministas?", ha preguntado el presentador a la periodista, que no ha dudado responder que "esta reinterpretación de las folclóricas como feministas me choca un poco porque realmente si cuando era joven me llegan a decir que las grandes feministas eran las folclóricas me quedo alucinada". Y, es que, para ella el mito feminista por excelencia eran "Simone de Beauvoir", aunque "esta reinterpretación me parece muy interesante".

En cambio Karmele Izaguirre tenía otra opinión: "Hay letras de Rocío Jurado en las que reivindica el placer femenino, el 'no siento nada al hacerlo contigo' era una revolución para aquella época". Una opinión con la que Adela González no podía estar más de acuerdo: "La importancia de aquellas letras era que llegaban a unas mujeres que no leían a Simone de Beauvoir. Tenían un valor muy importante".