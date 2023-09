La princesa Leonor jurará la Constitución el próximo 31 de octubre, día que cumple la mayoría de edad, y, según se ha podido saber, Juan Carlos I acudirá a la comida familiar, pero "no va a estar en el acto oficial", recalcaba Adela González. "Vengo a puntualizar", la interrumpía Pilar Eyre, que no estaba de acuerdo con su afirmación ya que "un acto familiar no se hace en el Pardo": "Si fuera familiar se haría en Zarzuela, que es la casa particular de los reyes", matizaba.

"Que no le quiten importancia diciendo que es una cosa familiar y que viene el abuelito", criticaba la periodista y escritora, que dejaba claro que "Juan Carlos va a venir a un acto oficial". "El rey emérito está decidido a participar en la vida política de su nieta", sentenciaba.

Además, en el vídeo principal de la noticia Pilar Eyre explicaba a Boris Izaguirre y Adela González por qué cree que el rey Juan Carlos no volverá a residir en España.