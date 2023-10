La cantante Aitana ha recibido varias críticas en los últimos días -aunque también tiene muchos defensores que la apoyan-. ¿Los motivos? Hacer unos sensuales movimientos durante uno de sus últimos conciertos. ¿Se trata de un baile o una cosificación de la mujer? Esta es la pregunta que el programa Más Vale Sábado ha planteado a sus colaboradores.

Lola González, coreógrafa, se ha pronunciado de manera tajante: "Creo que no eran necesarios algunos movimientos. Se puede bailar yy no hace falta llegar a esos movimientos". "¿Qué te molesta de esos movimientos?", le han preguntado los conductores del espacio. "No es quepero hay que tener claro que, depende de quien lo esté viendo, hay que cuidar un poquito los movimientos", ha defendido. Para González, "no es lo mismo bailarque en un concierto al que acuden niños, gente joven...".

Un opinión muy diferente a la de Irma Soriano, quien ha reflexionado sobre esta polémica con la joven artista: "La promoción se la han hecho. Ha evolucionado, es mayor, tiene su pareja...", ha señalado. "¿Creéis que ella va a querer algo que vaya en contra de su popularidad positiva? El problema lo tiene esa madre, el crítico, esa mente calenturienta...", ha zanjado Soriano, como puede observarse en el vídeo superior.