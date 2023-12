Un equipo de Más Vale Sábado se traslada hasta la puerta de unos almacenes donde venden auténticos chollos a 20 euros para descubrir cómo es este lucrativo negocio con el que algunos llegan a sacar hasta 3.000€ al mes. Uno de ellos es Felipe, que ha dormido en una tienda de campaña para ser el primero en entrar y conseguir gangas que después venderá por plataformas de compraventa.

Lo mismo hace Valentín, un hombre que ha salido de trabajar a las 3 de la mañana para llegar a las seis: "He cenado, me he duchado y he venido". Él compró en este tipo de negocios una fresadora que después vendió por 600€.

Sin embargo, "por desgracia hay gente que está en el paro y se lo toma como un trabajo. Entonces sí pueden sacar mucho más", confiesa uno de los hombres mientras espera a entrar. Puedes ver en qué consiste este negocio en el vídeo principal de la noticia.