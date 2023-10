Emilio Delgado se volvió viral en redes sociales a partir de la original respuesta cargada de sátira que dio a Vox y PP en un pleno del ayuntamiento de Móstoles. El concejal de Más Madrid cargó contra los partidos de derecha por querer levantar en el municipio madrileño "un punto de homenaje permanente a la bandera de España que sirva como espacio de encuentro y celebraciones en torno a nuestra insignia nacional".

"Es un tema de una importancia crucial. Somos todos conscientes de la honda preocupación que hay entre los vecinos y vecinas de Móstoles, cuyo lamento ha recorrido ya las pescaderías, las academias de inglés, los videoclubs o los gimnasios... por no disponer de un punto de homenaje permanente a la bandera de España", criticaba en el inicio de su discurso, que no dejó indiferente a nadie.

Tampoco a Andrea Levy, que aplaude "el toque retro" que le puso "con lo de los videoclubs": "Me gusta ese recordatorio. No comparto el fondo, pero me gusta la forma. Está bien que haya discrepancias, pero que se hagan desde este tono", alaba en el vídeo principal de la noticia.