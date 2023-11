La actriz Amparo Larrañaga se sienta a hablar conBoris Izaguirre en Más Vale Sábado sobre su operación a corazón abierto que le practicaron el pasado mes de diciembre, cuando tras una revisión con el cardiólogo le informaron de que tenía la tensión alta y que padecía una insuficiencia mitral severa que requería de una cirugía para cambiarle una válvula del corazón.

Los médicos la informaron de que tenían que abrirle por "donde el esternón" y que le iban a parar "el corazón 40 minutos" para cambiarle una válvula´. "Les dije 'no sigáis porque me voy a caer muerta en este momento'", recuerda la actriz hermana de Luis Merlo.

"El único momento en el que tuve miedo fue cuando me bajaron a quirófano", confiesa a Boris Izaguirre. Aunque, "como antes te meten un Propofol que no te lo puedes creer yo entré como si me fuera a hacer la manicura. Tenía un pedo... Entraba borracha perdida", asegura en el vídeo principal de la noticia, donde cuenta cómo fue su operación del corazón.