No, no es legal cobrar por el cubierto, el servicio de mesa o un vaso de agua: las prácticas que hacen algunos restaurantes (y no están permitidas)

La periodista Gloria Serra explicó en un programa de Equipo de Investigación de 2023 que "como consumidores, no podemos reclamar una 'clavada' si no leemos detenidamente la carta". "Tenemos que saber lo que pedimos, pero también que cobrar por el cubierto o el servicio de mesa no está permitido, y tampoco es legar poner precios según mercado o negarse a servir agua del grifo gratis", señaló.

Además, los reporteros se trasladaron hasta un restaurante gallego que lleva 17 años ampliando su carta de aguas minerales. "Cuando abrimos el restaurante, comenzamos con una carta muy pequeñita, de unas 17 aguas minerales y, poco a poco, fuimos incorporando nuevas referencias, hasta llegar a unas 150", indicó el hostelero Carlos Crespo, quien en su carta ofrece aguas mineras de 30 países distintos a precios inimaginables, como "110 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2023.