Boris Izaguirre e Isabel Preysler, por fin, se han reconciliado después de haber estado algo más de un año distanciados debido al 'enfrentamiento' que mantuvieron el presentador y la hija de la socialité, Tamara Falcó, tras las desafortunadas palabras de la Marquesa de Griñón en el Congreso Mundial de las Familias en México. Pero, finalmente, la tensión entre ellos ha llegado a su fin tras un bonito reencuentro al que han asistido las cámaras de Más Vale Sábado.

"Para mí ese beso fue increíble", defendió el venezolano en el plató, y María Eugenia Yagüe comentó que han recuperado "la normalidad". Además, le confesó que una amiga de Isabel Preysler le había dicho que la reina de corazones estaba "deseando" encontrarse con Boris "para hablar".

por su parte, Alberto Guzmán rompió una lanza en favor de Boris Izaguirre: "Los amigos deben entender cuando opinamos diferente a ellos. Creo que también hay que saber no pedir perdón por las opiniones de los amigos". " Te lo digo sinceramente, como amigo no tienes precio", no dudó en decir Karmele Izaguirre.