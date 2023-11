Boris Izaguirre e Isabel Preysler han sellado su reconciliación con un beso en plena premier de la película Napoleón. Y lo hicieron ante la ateta mirada de las testigos María Eugenia Yagüe y María Lamela.

"¿Esto es la semilla o es la reconciliación?", pregunta Adela González al ver las imágenes. "Todavía no puedo responder. Estoy muy emocionado", asegura Boris Izaguirre, que reconoce que le encanó tener allí a Yagüe.

"Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Esto es la normalidad", opina la periodista, que acto seguido desvela: "Una amiga de Isabel me dijo que había deseado encontrar a Boris para hablar y no había tenido lugar ese encuentro". "Ese beso es increíble. Para mí es increíble", valora Boris Izaguirre su reconciliación con Isabel Preysler, que puedes ver sobre estas líneas.