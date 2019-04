Sabater firmó el proyecto corrupto de las pantallas de la visita del papa bajo presión: "Les hubiera podido mandar a tomar por saco"

AHORA ESTÁ IMPUTADO

Luis Sabater era responsable técnico de Canal 9 y explica que Cotino les obligó a poner pantallas: "Un espectador no necesita pantallas, no eran necesarias". Le obligaron a adjudicarlo a Teconsa, una constructora: "Es como si me dicen que tengo que pedir pantallas a un artista fallero de Benicalap. En el momento que te dicen que esto tiene que ser para esta empresa, dices 'pufo'". "Vinieron con amenazas y firmé en un momento de cabreo, me hubiera podido negar", explica Sabater, imputado por corrupción.